مصدر يكشف موعد خروج أحمد العوضي من المستشفى.. وعلاقة «أول أكسيد الكربون» بإصابته

كشف مصدر مقرب من الفنان أحمد العوضي، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها الأخير وتسببت في دخوله إلى المستشفى وبقائه بها عدّة أيام.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ أحمد العوضي يعاني من إرهاق شديد بسبب تكثيف ساعات تصوير مسلسل حق عرب، لسرعة إنجاز عدد كبير من المشاهد.

وأضاف المصدر، أنّ العوضي كان يصور مشهد حريق وصمم على أن يؤديه بنفسه، واستنشق غاز أول أكسيد الكربون بصورة كبيرة، ما تسبب في اختناقه ونقله إلى المستشفى.

موعد خروج الفنان أحمد العوضي

من المقرر أن يخرج الفنان أحمد العوضي من المستشفى غدا، بعد تعافيه بشكل كبير، وحرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على زيارة العوضي في المستشفى للاطمئنان عليه.