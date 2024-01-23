«مشهد مدته 1.5 دقيقة».. مصدر يكشف سبب الأزمة الصحية للفنان أحمد العوضي

كشف مصدر مقرب من الفنان أحمد العوضي، عن سبب تعرض الأخير لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة الأحد الماضي.

وقال المصدر لـ «الوطن»، إنّ العوضي كان يصور مشهد حريق ضمن أحداث مسلسله الجديد «حق عرب» مدته 1.5 دقيقة، حيث أصرّ على أداء المشهد بنفسه دون الاستعانة بـ«دوبلير» كعادته في مشاهد الأكشن التي يقدمها في السينما والدراما.

سبب الوعكة الصحية للفنان أحمد العوضي

وتابع: «استنشق العوضي كمية كبيرة من غاز أول أكسيد الكربون، ما تسبب في إصابته باختناق شديد، وازدادتحالته سوءا خاصة أنّه كان يعاني من نزلة برد شديدة في نفس الوقت، ما دفعه للتوجه إلى أحد المستشفيات، وبعد الكشف الطبي طالبه الأطباء بالبقاء في المستشفى 3 أيام لحين استقرار حالته.