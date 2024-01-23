رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«مشهد مدته 1.5 دقيقة».. مصدر يكشف سبب الأزمة الصحية للفنان أحمد العوضي

كتب:

خالد فرج
01:35 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
الفنان أحمد العوضي

الفنان أحمد العوضي

كشف مصدر مقرب من الفنان أحمد العوضي، عن سبب تعرض الأخير لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة الأحد الماضي.

وقال المصدر لـ «الوطن»، إنّ العوضي كان يصور مشهد حريق ضمن أحداث مسلسله الجديد «حق عرب» مدته 1.5 دقيقة، حيث أصرّ على أداء المشهد بنفسه دون الاستعانة بـ«دوبلير» كعادته في مشاهد الأكشن التي يقدمها في السينما والدراما.

سبب الوعكة الصحية للفنان أحمد العوضي

وتابع: «استنشق العوضي كمية كبيرة من غاز أول أكسيد الكربون، ما تسبب في إصابته باختناق شديد، وازدادتحالته سوءا خاصة أنّه كان يعاني من نزلة برد شديدة في نفس الوقت، ما دفعه للتوجه إلى أحد المستشفيات، وبعد الكشف الطبي طالبه الأطباء بالبقاء في المستشفى 3 أيام لحين استقرار حالته.

اقرأ المزيد:

مواقف مثيرة للجدل من ياسمين عبد العزيز تجاه أحمد العوضي.. هل يعود الثنائي؟

مفاجأة.. ياسمين عبدالعزيز تزور أحمد العوضي في المستشفى

موعد خروج أحمد العوضي من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

نقل أحمد العوضي إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.