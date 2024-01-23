مواقف مثيرة للجدل من ياسمين عبد العزيز تجاه أحمد العوضي.. هل يعود الثنائي؟

رغم مرور أيام على إعلان الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، انفصالهما بشكل رسمي، إلا أن الحديث عنهما لا يزال مستمرا، لا سيما بعد خبر نقل العوضي إلى المستشفى خلال الساعات الماضية، بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ظهور أول سجلته ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، بعد أيام قليلة من إعلان خبر انفصالها عن العوضي، خلال حملة دعائية لإحدى العلامات التجارية، لتنهال التعليقات عليها، بعدما أثار موقف لها جدلا واسعا، وفتح باب التساؤلات، هل يعود الثنائي؟

موقف من ياسمين عبد العزيز تجاه العوضي يثير الجدل

«انفصال راقٍ»، هكذا وصف متابعو الفنانة ياسمين عبد العزيز، انفصالها عن أحمد العوضي، من خلال طريقة إعلان الخبر، فضلا عن عدم حذفها لصورها معه من على حسابها على «إنستجرام»، وآخرها مقطع كوميدي على طريقة الذكاء الاصطناعي لهما، نشرته قبل أيام قليلة من إعلان طلاقهما.

عدم إلغاء ياسمين عبد العزيز متابعة العوضي، أو حذف صورها معه، كما يحدث في حالات الانفصال داخل الوسط الفني، وصفه المتابعين بـ«اللغز»، مؤكدين أنه قد يفتح باب العودة بينهما.

«أنتي لسه سايباه عندك وسايبة صوركوا، طمنينا وقولي إنكوا هترجعوا»، هكذا علقت إحدى متابعات ياسمين عبد العزيز على موقع الصور الشهير، لتنهال الدعوات لهما بالعودة مرة أخرى، لا سيما بعد خبر تعرض العوضي لوعكة صحية، ونقله إلى أحد المستشفيات.

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي

لم يكن موقف ياسمين من الإبقاء على صورها رفقة العوضي، وعدم إلغاء متابعته على «إنستجرام»، الموقف الوحيد الذي فتح باب الجدل حول إمكانية عودتهما مجددا، بل قيامها بزيارته في المستشفى خلال الساعات الماضية، للاطمئنان على حالته الصحية، كان أبرز المواقف الذي جعل التساؤلات في تزايد حول إنهاء الخلاف بينهما.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، يعدان من أشهر ثنائيات الوسط الفني، حيث أحدثت قصة حبهما وإعلان زواجهما ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي خلال السنوات الماضية، فضلا عن الفترة الحرجة التي مرت بها الفنانة الشهيرة بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها خلال الأشهر الماضية، وظهورهما سويا في أعمال فنية أشهرها مسلسل «اللي ملوش كبير»، ثم مسلسل «ضرب نار» في الموسم الرمضاني المنقضي.