مفاجأة.. ياسمين عبدالعزيز تزور أحمد العوضي في المستشفى

دعمت الفنانة ياسمين عبد العزيز، طليقها الفنان أحمد العوضي في أزمته الصحية، التي تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تسبب في دخوله أحد مستشفيات القاهرة.

زيارة ياسمين عبد العزيز لـ أحمد العوضي

وقال مصدر مقرب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الفنانة ياسمين عبد العزيز أجرت زيارة إلى الفنان أحمد العوضي في المستشفى أمس، للاطمئنان على صحته ودعمه خلال أزمته.

موعد خروج أحمد العوضي من المستشفي

وفي سياق آخر، كشف مصدر مقرب في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الحالة الصحية للفنان أحمد العوضي، شهدت تحسنا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، وسيغادر المستشفى مساء اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

مسلسل «حق عرب»

ويواصل العوضي تصوير مسلسل «حق عرب» للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل، والذي يشارك في بطولته النجوم، دينا فؤاد، ووفاء عامر، ورياض الخولي، وليد فواز، وأحمد صيام.