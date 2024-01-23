«المستقلين الجدد»: مشروع الضبعة النووي نقلة اقتصادية كبيرة

أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، بأن مشاركة الرئيس بوتين والرئيس السيسي في وضع الصبة الخرسانية الأولى كأساس للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة، خطوة هامة تؤكد إصرار الدولة على البحث عن مصادر طاقة رخيصة وإدراكها بأنه لا تقدم صناعي دون طاقة رخيصة نظيفة.

خطوات الدولة المصرية في طريق المشروع النووي

وقال الدكتور هشام عناني، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة هي إحدى خطوات الدولة المصرية في طريق المشروع النووي المصري السلمي والذي من خلاله تسعى الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن مشاركة الرئيس بوتين تدل علي التقدير الروسي للقيادة المصرية والتفهم لأهمية مصر ودورها الإقليمي الواضح.

المشروع القومي سيكون له نتائج اقتصادية كبيرة

وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الانفتاح على العالم كله ومنه روسيا له أكبر الأثر في دعم الدولة المصرية، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد صحة رؤية الرئيس بشأن تنوع مصادر الطاقة والأسلحة وهو الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تنامي قوة الجيش والدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن ذلك المشروع القومي سيكون له نتائج اقتصادية كبيرة على البلاد، حيث يوفر الطاقة النظيفة اللازمة للاستثمارات، مما يساعد على التوسع في مجالات التنمية المختلفة.