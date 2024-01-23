غيابات منتخب مصر في دور الـ16.. موعد المباراة والمنافس الأقرب | عاجل

نجح منتخب مصر في الوصول إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، في نسختها الـ34 المقامة حاليا بكوت ديفوار، وذلك بعد التعادل في الجولة الثالثة مع كاب فيردي 2-2، ليتأهل وصيفا للمجموعة الثانية خلف كاب فيردي، إلا أن «الفراعنة» سيفتقد للقائد محمد صلاح في لقاء الدور المقبل.

غيابات منتخب مصر في مواجهة دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقيةويغيب عن منتخب مصر في لقاء دور الـ16، محمد صلاح، قائد الفراعنة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة غانا، وسفره إلى ليفربول لتلقي العلاج، كما تحوم الشكوك حول مشاركة محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، في الدور المقبل، لاسيما أنه تعرض للإصابة في الكتف أمام كاب فيردي.

من هو منافس منتخب مصر في دور الـ16؟ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر أمام وصيف المجموعة السادسة في دور الـ16 بأمم أفريقيا، ما يعني أنه قد يواجه زامبيا أو الكونغو الديموقراطية أو تنزانيا أو المغرب، خاصة أن كل الاحتمالات مفتوحة قبل انتهاء مرحلة المجموعات، غدا الأربعاء.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في دور 16يذكر أن موعد مباراة مصر المقبلة أمام منافسه في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، سيكون تمام العاشرة مساء يوم الأحد المقبل.