محافظ الشرقية يثني على دور كلية علوم الإعاقة في دعم ذوي الهمم

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لتفقد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل ونشاط معمل الابتكار ودعم المشروعات بالكلية والمعامل المتخصصة لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم.

أهمية التعاون لدعم ذوي الهمم

ورحب «الدرندلي» بمحافظ الشرقية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في كل المجالات، مؤكدا أن الجامعة لن تتواني عن تقديم الدعم الكامل لذوي الإعاقة وتحقيق أعلى منفعة لهم مما يهدف إلى خلق جيل جديد قادر على تخطي الصعاب وتحقيق الإنجازات.

خدمة كلية ذوي الإعاقة للمجتمع

وأشاد محافظ الشرقية بدور جامعة الزقازيق في كل القطاعات وتطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، والشراكة والتعاون المستمر مع المحافظة، مثنيا على الدور الذي تقوم به كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل من أجل خدمة هؤلاء الأبناء من ذوي الهمم وتنمية قدراتهم الخاصة.

تسهيلات لخدمة ذوي الهمم

وأكد إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال كلية علوم ذوي الإعاقة، الدعم الكامل والمستمر من إدارة الجامعة لخدمة الأطفال من ذوي الإعاقة، والسعي الدائم لتقديم المزيد من الإتاحة والتسهيلات لهم.

وفي ختام الزيارة قام «الببلاوي»، بإهداء محافظ الشرقية درع الكلية، تقديرا وامتنانا لدوره في دعم الكلية وتعزيز دورها لخدمة ذوي الهمم.

وفي سياق متصل، توجه محافظ الشرقية ورئيس الجامعة إلى مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، حيث كان في استقبالهم الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة ومدير المركز، وتفقدا حجرات المركز والخدمات التي يقدمها.

المحافظ يقدم جلسة بعنون إدارة الأزمات

كما قدم محافظ الشرقية بتقديم جلسة بعنوان «فن القيادة وإدارة الأزمات» في إطار حفل ختام البرنامج التدريبي الموحد «إعداد القيادات الجامعية»، مؤكدا ضرورة العمل بثقافة الإدارة التشاركية بين الجميع لتحقيق إدارة جامعية أكاديمية وإدارية ناجحة وتوزيع الأدوار كل في اختصاصه، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من جميع الكوادر البشرية بجميع المجالات، وكذلك العمل بأنشطة الكلية عبر تحديد آلية العمل بقطاع البحث العلمي ثم تنظيم مجموعات وتقييمها للوصول إلى أفضل الكوادر المؤهلة لتطوير الأداء مع ضرورة عقد اجتماعات دورية لتقييم الاعمال ووضع خطط بديلة لدفع عجلة العمل وتحقيق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى تجويد العملية التدريسية بالتواصل الفعال مع الطلاب واستيعابهم.

وقام رئيس الجامعة ومحافظ الشرقية بتوزيع الشهادات للمتدربين للدورة السادسة «إعداد القيادات الجامعية 21 - 23 يناير»، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقدم.