تعيينات شركة الكهرباء.. آخر موعد لتلقي طلبات وظائف 2024

أعلنت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء أن يوم الاثنين الموافق 5 من شهر فبراير المقبل هو آخر موعد لتلقي طلبات المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية «رئيس قطاع التدريب - رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والدفاع المدني» من مستوى الإدارة العليا من الدرجة العالية ذات الربط المالى 1980 وفقا للاعلان رقم 1 لسنة 2024

طرق التقدم لوظائف الكهرباء 2024

وطالبت شركة المحطات المائية لـ إنتاج الكهرباء الراغبين في شغل إحدى الوظائف المشار إليها والمستوفين لشروط شغلها طبقا لبطاقات الوصف وشروط الإعلان ولائحة نظام العاملين بالشركة التقدم بطلب باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك والمتضمن البيانات الموضحة بعد والذي يمكن الحصول عليه من قطاع الشئون الإدارية والأفراد وهي «بيان بحالته الوظيفية معتمدا من جهة عمله بالنسبة للعاملين من خارج الشركة وإسهاماته في الجهة التي عمل بها مؤيداً بالمستندات »

الشروط المطلوبة لوظائف الكهرباء 2024

وأعلنت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء وفقا للاعلان رقم 1 لسنة 2024 الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

- أن يكون المتقدم من العاملين بقطاع الكهرباء.

- ألا يتقدم الفرد الواحد لأكثر من وظيفة واحدة.

- الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة تقدم مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل

المؤهلات والخبرات المطلوبة لوظائف الكهرباء 2024

وحددت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء وفقا للاعلان رقم 1 لسنة 2024 المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة رئيس قطاع التدريب كالتالي:

- مؤهل هندسي عال مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل من 16 سنة للتعيين.

- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية أو درجة نظيرة للدرجة التقدم إليها .

- اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة.

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.