وظائف شاغرة في شركات الكهرباء.. اعرف التخصصات والشروط المطلوبة

طالبت الشركة القابضة لكهرباء مصر من الراغبين في التقديم لوظائفها، سواء للعمل بالشركة القابضة أو شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء التابعة، من خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم، وكذلك خريجي المعاهد والمدارس الفنية الصناعية، بمراجعة بياناتهم واستيفاء طلباتهم بعناية لضمان قبولها بشكل صحيح.

تلقي طلبات الراغبين

وحددت الشركة عبر منشور على «فيسبوك» التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف طبقا لعدد من التخصصات، كالآتي:

بالنسبة للمهندسين تشمل تخصصات «كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، واتصالات وإلكترونيات، ومدني، ومعماري، وكيميائي»، بالإضافة إلى مهندس حاسبات ونظم المعلومات، أما بالنسبة للكيميائي تشمل تخصصات «كيمياء عامة، وكيمياء خاصة» وتشمل تخصصات الفنيين «كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، وأجهزة وتحكم، وتشكيل معادن ولحام، وتبريد وتكييف، ومساحة، وكيمياء».

‏الشروط المطلوبة للوظائف

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها.

- ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة.

- اجتياز الاختبارات الفنية، والسلوكية، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي ‏قبل التعيين.

رابط تسجيل البيانات

تسجل بيانات الحصول على الوظائف عبر الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر، على الرابط التالي: https://eehc.gov.eg/jobs/jobs/alljobs