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وظائف شركة الكهرباء 2024.. اعرف التخصصات المطلوبة

كتب:

سلامة عامر
02:44 م | الجمعة 19 يناير 2024
اعلان القابضة للكهرباء للوظائف المطلوبة بشركات التوزيع

اعلان القابضة للكهرباء للوظائف المطلوبة بشركات التوزيع

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف في شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء التابعة 2024، بحسب النطاق الجغرافي لكل شركة، من خريجي كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم، وكذلك خريجي المعاهد، والمدارس الفنية الصناعية، طبقا لعدد من التخصصات.

التخصصات المطلوبة لوظائف شركة الكهرباء 2024

وحددت القابضة في الإعلان وظائف شركة الكهرباء 2024 والتخصصات المطلوبة في المتقدمين لشغل وظيفة مهندس كالتالي «كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، واتصالات وإلكترونيات، ومدني، ومعماري، وكيميائي» إضافة إلى مهندس حاسبات ونظم المعلومات.

وأشارت الشركة القابضة لـ الكهرباء إلى أنّ من التخصصات المطلوبة للمتقدمين لشغل وظائف 2024  للكيميائي هي: «كيمياء عامة، وكيمياء خاصة»، فيما تشمل تخصصات الفنيين «كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، وأجهزة وتحكم، وتشكيل معادن ولحام، وتبريد وتكييف، ومساحة، وكيمياء».‏

الشروط الخاصة بكل وظيفة بشركات الكهرباء 2024

وأعلنت القابضة الشروط الخاصة بكل وظيفة يجب توافرها في المتقدمين لوظائف 2024 إضافة إلى الاشتراطات العامة وتشمل:

- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف «مهندس - أخصائي - كيميائي» على 33 عاما، ولوظيفة فني على 30 عاما خلال فترة الإعلان.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها.

- ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة.

- اجتياز الاختبارات الفنية، والسلوكية، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي ‏قبل التعيين.

رابط التقديم لوظائف الكهرباء 2024

وطالبت القابضة للكهرباء الراغبين للعمل بوظائف 2024 تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر.

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.