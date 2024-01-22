تعيينات شركة الكهرباء.. نوعية وشروط وظائف 2024

أعلنت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية «رئيس قطاع التدريب - رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والدفاع المدني» من مستوى الإدارة العليا من الدرجة العالية ذات الربط المالي 1980 وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024

المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة رئيس قطاع التدريب

وحددت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024 المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة رئيس قطاع التدريب كالتالي:

- مؤهل هندسي عالي مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل من 16 سنة للتعيين.

- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية أو درجة نظيرة للدرجة التقدم إليها.

- اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة.

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها في المتقدمين

واعلنت الشركة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024 المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والدفاع المدني كالتالي:

- بكالوريوس هندسة أو ما يعادله / بكالوريوس علوم وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 16 سنة.

- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية أو درجة تاثيرة للدرجة التقدم إليها.

- اجتياز البرامج التدريبية المقررة.

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

الشروط المطلوبة لوظائف الكهرباء 2024

وأعلنت الشركة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024 الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

- أن يكون المتقدم من العاملين بقطاع الكهرباء.

- ألا يتقدم الفرد الواحد لأكثر من وظيفة واحدة.

- الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة تقدم مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل.

طرق التقديم لوظائف الكهرباء 2024

وطالبت الشركة الراغبين في شغل إحدى الوظائف المشار إليها والمستوفين لشروط شغلها طبقا لبطاقات الوصف وشروط الإعلان ولائحة نظام العاملين بالشركة التقدم بطلب باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك والمتضمن البيانات الموضحة بعد، والذي يمكن الحصول عليه من قطاع الشؤون الإدارية والأفراد وهي بيان بحالته الوظيفية معتمدا من جهة عمله بالنسبة للعاملين من خارج الشركة.