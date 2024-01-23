سعر الذهب الآن في محلات الصاغة.. كم يبلغ عيار 21؟

يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار الذهب يومياً للتعرف على مستجدات أسعاره التي تختلف بشكل لحظي على مدار اليوم، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب الآن، وتحديداً في نهاية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، في مختلف محال الصاغة، حسب ما أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية في آخر تحديث.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء، في نهاية التعاملات اليومية، 4228 جنيهاً، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء، في نهاية التعاملات، 3700 جنيه، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء، في نهاية التعاملات، 3171 جنيهاً، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2473 جنيهاً، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، في نهاية التعاملات، 29 ألفا و600 جنيه، قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.