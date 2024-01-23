تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 23-1-2024

تراجعت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء داخل محلات الصاغة دون مصنيعة وضريبة بقيمة وصلت إلى 10 جنيهات، بعد أن استقرت الأسعار في مصر منذ ختام تعاملات أمس حتى بداية التعاملات الصباحية اليوم، وتراجعت الأسعار بنحو 10 جنيهات ليصل إجمالي انخفاض أسعار خلال يومين فقط إلى 20 جنيها، وفق بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد السطور التالية أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 3650 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف التعاملات 4171 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

- فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3128 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في مصر

- وعن سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء يبلغ 2440 جنيها.

- أما سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل الان 2005 جنيهات.

- وعن سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة وصل إلى 29 ألفا و200 جنيه.

- وبالنسبة لسعر الاونصة في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء تسجل 88 ألفا و450 جنيها.