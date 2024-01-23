سعر جنيه الذهب يصل إلى 29 ألفًا و280 جنيهًا لأول مرة

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء 23-1-2024، في الصاغة نحو 29 ألفًا و280 جنيهًا لأول مرة في تاريخ تجارة المعدن الأصفر في مصر، بحسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وجاء سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء 23-1-2024، بـ3660 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، إلى 4183 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 بـ 3137 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 بـ 2240 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، وسعر جرام الذهب عيار 12 بـ2091 جنيهًا بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وجاء سعر الذهب عالميًا اليوم الثلاثاء 23-1-2024، للأوقية بـ2030 دولارًا أمريكيًا.