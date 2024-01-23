سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الثلاثاء 23-1-2024

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في مصر نحو 3660 جنيها للشراء و3310 جنيهات للبيع، بحسب الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة وهي دون ضريبة ومصنعية.

سعر الذهب في مصر

«الوطن»، تنشر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 23-1-2024 في محلات الصاغة، وأسعار مختلف أعيرة الذهب الأخرى وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات وأسعار محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في الوقت الحالي 4183 جنيها للشراء و4126 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 3137 جنيها للشراء و3097 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة 2440 جنيهًا للشراء و2404 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 23-1-2024 بمحلات الصاغة والمجوهرات 2091 جنيها للشراء و2063 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 23-1-2024 نحو 29 ألفًا و280 جنيهًا.