الذهب يقلص خسائره عالميا.. والأوقية تسجل 2030 دولارا

ارتفع الذهب نحو 2030 دولارًا للأوقية، اليوم الثلاثاء، معوضًا خسائر الجلسة السابقة مع تراجع الدولار عن أعلى مستوياته الأخيرة، بينما واصل المستثمرون تقييم توقعات السياسة النقدية على مستوى العالم.

وفي آسيا، أبقى بنك اليابان على إعدادات نقدية فائقة التيسير في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، في حين خفض توقعاته للتضخم لعام 2024 بسبب انخفاض أسعار النفط.

سعر الذهب عالميًا

سيقرر البنك المركزي الأوروبي أيضًا السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إذ من المتوقع أن يتراجع عن الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة.

وفي الولايات المتحدة، ينتظر المستثمرون نشاط القطاع الخاص، وأرقام التضخم في الناتج المحلي الإجمالي ونفقات الاستهلاك الشخصي هذا الأسبوع، قبل اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وترى الأسواق الآن فرصة أقل من 50% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس، بانخفاض ملحوظ من 81% قبل أسبوع، وفقًا لأداة FedWatch من CME.

توقعات سعر الذهب

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2150 دولار في ديسمبر من عام 2023.

انخفض الذهب بمقدار 32.03 دولارًا أمريكيًا للأوقية. أو 1.55% منذ بداية عام 2024، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2089.21 دولار أمريكي للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود عال البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 2158.85 دولار خلال 12 شهرًا.