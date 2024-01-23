زعيم الأغلبية البرلمانية يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة الـ72

بعث الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة البواسل بمناسبة العيد الوطني الـ72 للشرطة الذي يوافق 25 يناير.

تحية لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ72

ووجَّه «القصبي» في بيان، التحية لرجال وقوات الشرطة البواسل، قائلًا تحية لرجال الشرطة البواسل، ولشهداء الواجب الوطني من رجال الشرطة الذين دفعوا أرواحهم ثمنًا لحماية تراب وطننا الغالي مصر، وتحقيق الأمن والاستقرار.

أكد زعيم الأغلبية البرلمانية، أن الشرطة المصرية صمام الأمن الداخلي للوطن، والشعب المصري فطن إلى أهمية دور رجال الشرطة الأوفياء الذين يسعون إلى الحفاظ على أمن مصر القومي وحمايته وتحقيق الأمن والاستقرار والوقوف بحزم ضد كل من يحاول زعزعة استقرار الوطن.

ووجه التحية لشهداء الوطن من الشرطة والقوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن مصر، كما وجه التحية إلى الشعب المصري الذي يثبت يوما بعد آخر رفضه لجميع محاولات الانقسام والعبث بمقدرات الوطن وأنه البطل الذي يحافظ على مقدرات الوطن.