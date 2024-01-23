يبدأ 25 يناير.. الكهرباء تعلن عن جدول جديد لتخفيف الأحمال في المحافظات

يتطلع الكثير من المواطنين لمعرفة مواعيد الكهرباء الجديدة التي يجري العمل بها بعد انتهاء العمل بالخطة الحالية يوم 24 يناير، إذ يجري الإعلان عن جدول جديد بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية بالمحافظات.

جدول جديد لقطع الكهرباء يبدأ 25 يناير بالمحافظات

وقال مصدر مسئول في شبكات الكهرباء لـ«الوطن»: «هناك خطة جديدة ستطبق يوم 25 يناير المقبل تزامنا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول»، مشيرا إلى أن الخطة الجديدة ستعلنها وزارة الكهرباء يوم الخميس القادم .

وأكد أنه يجري الإعلان عن خطة جديدة لقطع الكهرباء، إذ يجري العمل بجدول جديد يبدأ من الساعة 11 ظهرا حتى الساعة 5 مساءً في مختلف المناطق لتعود الكهرباء في تخفيف الأحمال لمدة ساعتين في بعض المناطق وساعة واحدة في مناطق أخرى.

وأشار إلى أنه يجري تغيير مواعيد القطع الحالية التي كانت تبدأ من 2 بعد الظهر حتى 5 مساءً في مراحل مختلفة، ليكون القطع كالآتي:

- من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا

- من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا

- من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 5 مساءً

وفي مناطق يجري القطع بها لمدة ساعة كالآتي:

- من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا

- من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 1 ظهرا

- من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهيرة

- من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا

- من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 4 مساءً

- من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 5 مساءً