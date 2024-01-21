هل يوم 25 يناير إجازة رسمية؟.. الحكومة تجيب

هل يوم 25 يناير إجازة رسمية؟.. سؤال تردد على كثير من مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إلكترونية عديدة، وكشفت مصادر حكومية مسؤولة عن حقيقة الإجازة في هذا اليوم، من واقع قانون الخدمة المدنية الخاص بأوضاع وشؤون العاملين في الجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل الخاص بأوضاع العاملين بالقطاع الخاص.

هل يوم 25 يناير إجازة رسمية؟

وفي إجابتها عن التساؤل المنتشر.. هل يوم 25 يناير إجازة رسمية؟، قالت مصادر حكومية إنّ يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الحكومية، والقطاعين العام والأعمال العام ووحدات الإدارة المحلية.

قانون الخدمة المدنية

قانون الخدمة المدنية يجب عن سؤال.. هل يوم 25 يناير إجازة رسمية؟، وأوضحت المصادر أنّ يوم 25 يناير سيكون إجازة رسمية بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، ونص مواد قانون 81 لسنة 2016 التي تعطي الحق للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والقطاعات الحكومية الخاضعة لمواد أحكام قانون الخدمة المدنية «81» الحصول على إجازة رسمية في المناسبات الدينية والوطنية، على أن يصدر قرار من رئيس السلطة المختصة وهو رئيس الوزراء، وتطبقه الجهات الحكومية وتلتزم بتنفيذه.

وأشارت مصادر في القطاع الخاص، إلى أنّ قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، يمنح العاملين في منشآت القطاع إجازة رسمية في المناسبات الدينية والوطنية، شرط أن يصدر بها قرار من رئيس السلطة المختصة، وهو رئيس الوزراء ومن يفوضه في ذلك وهو وزير العمل.

وبناء على ذلك، فإنّ الإجابة عن سؤال هل يوم 25 يناير إجازة رسمية؟ تكون بنعم، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء باعتباره إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ولن يتم ترحيلها لأي يوم آخر حيث جاءت في نهاية الأسبوع.