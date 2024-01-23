«السادات»: مشروع الضبعة النووي رسالة للعالم بقدرتنا على قهر المستحيل

أشاد النائب كريم السادات عضو مجلس النواب، ببدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن هذا المشروع سيحمل الخير للشعب المصري بأكمله، فضلا عن أن الطاقة النووية أصبحت من أهم سبل الحصول على طاقة نظيفة بأقل تكلفة، وبدون أن توثر سلبا على البيئة، وذلك في جميع الدول المتقدمة.

العلاقات المصرية الروسية

أضاف عضو مجلس النواب في بيان، أن العلاقات المصرية الروسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أفضل مستوياتها، كما أنه من أهداف محطة الضبعة النووية، خفض تكلفة إنتاج الكهرباء فى مصر، ضمن تنفيذ استراتيجية الدولة 2030 لتنويع مصادر الطاقة الخاصة بنا، والتصدير إلى الدولة العربية والإفريقية.

وأوضح أن إنجاز مشروع الضبعة النووي، في ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة ملحمة مصرية غير مسبوقة، وتؤكد أن استكمال مشروع الضبعة النووي، رسالة للعالم بقدرة المصريين على صناعة المستحيل في كل المجالات، مشيدا بحديث الرئيس السيسي، الذي أكد أن مشروع محطة الضبعة النووية، يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني المقرر له.

الطاقة النووية

وأشار «السادات» إلى أن الدولة المصرية حريصة على إدراج الطاقة النووية ضمن الطاقة الخضراء باستراتيجية 2030، نظرا لانها تحافظ على البيئة، وتحقق صفر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أن القيادة السياسية ستظل دائما سباقة فى اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطن المصري والقارة الأفريقية.