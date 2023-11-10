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كريم السادات يشيد بتوجيه دعاية حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لغزة

كتب:

حبيبة فرج
05:20 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
كريم السادات

كريم السادات

ثمن النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، قرار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المتمثل في توجيه حملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، بالتبرع بتلك الأموال إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة.

القيادة السياسية تضع القضية الفلسطينية في أولوياتها

وأضافت السادات في بيان له، بان هذا القرار ليس جديدا على حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والذي دائما ما يضرب أروع الأمثلة في الإنسانية سواء الداخل او الخارج، مؤكدا بأن حملة الرئيس تلقى تفاعلا كبيرا من معظم جموع المصريين.

واوضح بأن القيادة السياسية تضع القضية الفلسطينية في أولوياتها، وتبذل جهود عديدة لوقف الاعتداءات الوحشية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأبرياء من الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الرئيس السيسي حريص على اتخاذ ما يراه من قررات تؤكد  تضامن وتكامل وتضافر الجهود لدعم ومساندة الأشقاء.

إشادة بحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي 

وأشاد السادات بكلمة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتأكيده على رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أرض سيناء بشكل قاطع، فضلا عن التأكيد على أن القضية الفلسطينية بالنسبة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ليست قضية انتخابية ولا مجال فيها لأي مزايدات.

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