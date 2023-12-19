النائب كريم السادات: لقاء الرئيس السيسي بالمرشحين يعزز مناخ الديمقراطية

أشاد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرشحي رئاسة الجمهورية 2024، عقب إعلان فوزه في الانتخابات لفترة رئاسية جديدة، بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس.

لقاء الرئيس بالمرشحين

وقال عضو مجلس النواب، إن مقابلة الرئيس لمرشحي الرئاسة يعد مشهدا ديمقراطيا مبهرًا، يعكس الحرص على الاستفادة من جهود جميع شركاء الوطن من أجل العبور بالمصريين إلى الجمهورية الجديدة، فضلًا عن أنّ هذا في صالح الوطن في المقام الأول، من خلال تبادل وجهات النظر والاختلاف في الآراء والأفكار والرؤى والمشاركة بين الجميع في تحمل المسؤولية.

وأضاف كريم، في بيان صدر عنه، أنّ استقبال الرئيس السيسي للمنافسين يعكس أيضا احترامه لحقوق المواطنين وحرية التعبير عن آرائهم، وإظهار صورة إيجابية للمجتمع الدولي بشأن الانتخابات والعملية الديمقراطية في مصر، كل ذلك يؤكد تعزيز التفاهم والتعاون بين كل الأطراف.

استمرار الحوار السياسي

واختتم حديثه بأن لقاء الرئيس السيسي بحازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة، يؤكد سعي القيادة السياسية في استمرار الحوار السياسي في المستقبل، وأن المجال العام سيظل مفتوحًا أمام الجميع، فضلًا عن أنّه يؤسس لمرحلة جديدة تُرسي قواعد الجمهورية الجديدة، وتعزز مناخ الديمقراطية.