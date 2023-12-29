النائب كريم السادات: مقتر مصر لوقف الحرب بغزة يؤكد ثقلها في المنطقة والعالم

قال النائب كريم السادات عضو مجلس النواب، إن المقترح المصري لوقف الحرب في قطاع غزة، يؤكد حرص الدولة المصرية على الاستقرار والسلام في المنطقة العربية، فضلا عن دور القيادة السياسية في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق على مر العصور.

الدولة المصرية ساندت الشعب الفلسطيني

وأضاف السادات في بيان له منذ قليل أن المقترح المصري لوقف الحرب بغزة يعد امتداد لجهود الدبلوماسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة الأخيرة، حيث أن الدولة المصرية ساندت الشعب الفلسطيني من أجل صموده في وجه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وتابع السادات: «نأمل أن يتم الاتفاق بين جميع الأطراف على هذا المقترح الذي يهدف لحقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وذلك من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة التي لا تهدأ من الحروب والنزاعات، كما أن المقترح يؤكد ثقل الدولة المصرية في المنطقة العربية والعالم بأكمله».

واختتم السادات بأن مصر تلعب دورا محوريا في القضية الفلسطينية، وتدعم الشعب الفلسطيني بكافة الطرق والوسائل، فضلا عن حشد كافة الرأي العام العالمي لتوضيح همجية قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، مؤكدا أن المقترح المصري يعد انتصارا لجهود الدولة المصرية الدؤوبة والمستمرة لإنهاء حالة الصراع .