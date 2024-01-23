جامعة الزقازيق تفتح التقديم في برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط

أعلنت جامعة الزقازيق، فتح باب التقدم لبرناج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط «Interreg NEXT MED»، والممول من الاتحاد الأوروبي «EU»، حيث يدعم التعاون عبر الوطني من خلال تمويل مشاريع مشتركة تهدف إلى جعل منطقة المتوسط أكثر مرونة في مواجهة التحديات المشتركة، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على جميع هذه الوثائق على موقع البرنامج https://www.interregnextmed.eu.

وأوضح رئيس جامعة الزقازيق، أن برنامج التعاون الاقليمي لحوض المتوسط Interreg NEXT المشار إليه فيما يلي باسم «NEXT MED» هو الجيل الثالث من واحدة من أكبر مبادرات التعاون التي ينفذها الاتحاد الأوروبي عبر الحدود في منطقة المتوسط، وذلك بناءاً على تجربة ونتائج برنامجي ENPI (2007-2013) و ENI (2014-2020) للتعاون عبر الحدود، سيواصل برنامج NEXT MED تعزيز التعاون الأورومتوسطي للفترة 2021-2027 في إطار سياسة التماسك للاتحاد الأوروبي وأداتها «Interreg» المحددة التي تدعم التعاون الإقليمي الأوروبي عبر المناطق والبلدان.

وأوضح الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة أنه يتم تنفيذ «NEXT MED» في إطار المحور «التعاون عبر الوطنيb» للبعد الخارجي ل Interreg، مما يسمح بالتعاون عبر مناطق عبر وطنية أكبر أو حول أحواض البحر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة في الجوار الجنوبي.

التنمية المستدامة والذكية

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة للجميع في جميع أنحاء حوض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات.

وتتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى حوض المتوسطK مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، التكيف مع تغير المناخ ، والتحول إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وغيرها.

وبحسب بيان الجامعة، يجب ألا تقل مدة المشروع المقدرة عن 24 شهرا، ويجب ألا تتجاوز 36 شهرا.