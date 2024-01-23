زراعة أعمدة إنارة جديدة بمسار العائلة المقدسة في مدينة كفر الشيخ

تفقد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، في جولة اليوم الثلاثاء، الأعمال بعدد من المحاور الرئيسية الجديدة بمدينة كفر الشيخ، تنفيذاً توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

زراعة أعمدة إنارة جديدة بطريق مسار العائلة المقدسة

وتفقد رئيس المركز والمدينة، المحور الجديد للمنطقة اللوجستية الرابط بين محور 30 يونيه الدولي، والطريق الدائري لمدينة كفر الشيخ، مروراً بمحطة السكة الحديد بسخا، كما تابع أيضاً الأعمال التي تتم بطريق مسار العائلة المقدسة، حيث يتم عمل بلدورات بالجزيرة الوسطى، بجانب زراعة أعمدة إنارة جديدة.

ووجّه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بسرعة نهو أعمال التطوير بهذا الطريق، والاهتمام الكامل بمنظومة النظافة والتجميل، بالتوازي مع زراعة أعمدة الإنارة بالمحور الجديد الذي يخدم المنطقة اللوجستية، ومنطقة كليات جامعة كفر الشيخ، ومنطقة سخا بالكامل.

جاء ذلك بحضور خضراوي خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، والمهندس سمير ظريف، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.

تنشيط السياحة الداخلية بكفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه بمتابعة أعمال المشروعات، ورفع كفاءة وتطوير الطرق، بجانب متابعة أعمال الرصف لجميع المحاور الرئيسية بعاصمة المحافظة، والاهتمام بطريق مسار العائلة المقدسة، لتنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة.