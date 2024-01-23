توزيع سلال إطعام الدفا على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

أطلقت جمعية الأورمان حملة «ستر ودفا وإطعام»، والتي تستهدف توزيع الآلاف من سلال إطعام الدفا على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز محافظة كفر الشيخ لمجابهة فصل الشتاء، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ توزيع سلة إطعام الدفا هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بمحافظة كفر الشيخ من خلال مكتب الأورمان في كفر الشيخ برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

فئات سلال الإطعام

وأوضح «شعبان»، أنّ بند سلال الإطعام تشمل ثلاث فئات من السلال: الأولى تزن 8 كيلو جراماً بـ350 جنيهاً وتحتوي على «2 كيلو أرز - 2 كيلو مكرونة - كيلو سكر - نصف كيلو فول - كيلو عدس - علبة سمنة كيلو و650 جراماً - علبة صلصة 300 جراماً – باكو شاي ¼ كيلو - 2 كيس ملح»، ووزن 12 كيلو جراماً بـ460 جنيهاً وتحتوي على «2 كيلو أرز - 2 كيلو مكرونة - 2 كيلو سكر - كيلو فول - كيلو عدس - علبة سمنة كيلو و450 جراماً - علبة صلصة 300 جراماً - باكو شاي ¼ كيلو»، ووزن 20 كيلو جراماً بـ750جنيهاً وتحتوي على «5 كيلو أرز - 5 كيلو مكرونة - 5 كيلو سكر - كيلو فول - كيلو عدس - علبة سمنة كيلو و450 جراماً - ¼ كيلو شاي وعلبة صلصة 300 جراماً».

وأشار «شعبان»، إلى أنّه تم تقسيم سلال الإطعام لثلاث فئات وذلك تسهيلاً وتيسيراً على المتبرعين ولتُناسب كافة احتياجات الأسر المصرية على اختلاف طبيعتها، ومكان إقامتها، وعدد أفرادها، وليستطيع الجميع المساهمة في دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.