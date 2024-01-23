«Oppenheimer» يحصل على 13 ترشيحا لجوائز أوسكار 2024

حصل فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان على نصيب الأسد من ترشيحات جوائز أوسكار في نسختها الـ 96، التي تم الإعلان عنها منذ قليل، بـ 13 ترشيحا من بينهم أفضل فيلم، أفضل مخرج وأفضل سيناريو لـ كريستوفر نولان، أفضل ممثل لـ كيليان مورفي، أفضل ممثل مساعد لـ روبرت داوني جونيور، أفضل ممثلة مساعدة لـ إيميلي بلانت.

واتسعت قائمة الجوائز التي ترشح لها فيلم «Oppenheimer» لتمشل: المونتاج، التصوير السينمائي، تصميم الإنتاج، تصميم الأزياء، الصوت، الشعر والمكياج، بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية.

11 ترشيحا لـ«Poor Things» في أوسكار 2024

وجاء فيلم «Poor Things» للمخرج يارجوس لانثيموس في المركز الثاني في عدد الترشيحات، حيث ترشح لـ 11 جائزة أوسكار، أما فيلم «Killers of the Flower Moon» للمخرج مارتن سكورسيزي حصل على 10 ترشيحات، بينما لم يحصل فيلم «Barbie» سوى على 8 ترشيحات، يليه فيلم «Maestro» بـ 7 ترشيحات.

وحصلت أفلام «American Fiction» و«Anatomy of a Fall»، و«The Holdovers» و«The Zone of Interest» على 5 ترشيحات لكل منهما، أما «Napoleon» للمخرج ريدلي سكوت لم يحصل إلا على ترشحين لجائزة أفضل تصميم إنتاج وأفضل مؤثرات بصرية.