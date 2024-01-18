توقعات أوسكار 2024.. بول جياماتي الأقرب لأفضل ممثل

وصلت حالة الترقب المحيطة بسباق أوسكار لفئة أفضل ممثل لعام 2024 إلى ذروتها، قبل أيام قليلة من إعلان قوائم ترشيحات جوائز أوسكار في نسختها الـ96، المقرر في 23 يناير الجاري، وتشير التطورات الأخيرة في مرحلة ما قبل الترشيح، إلى تحول كبير في ديناميكيات السباق، ما قد يؤثر بشكل كبير على التصويت من أعضاء اللجنة على المرشحين والفائزين.

في البداية كان كيليان ميرفي يعتبر المنافس الأكثر احتمالاً للفوز بجائزة أفضل ممثل لأدائه في فيلم السيرة الذاتية «Oppenheimer»، قبل أن تتحول الأضواء إلى بول جياماتي بفضل أدائه في فيلم «The Holdovers»، وفقا لما نشره موقع «BNN».

بدأت المؤشرات تجاه ظهور بول جياماتي، باعتباره المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة أوسكار، بسبب أدائه في فيلم «The Holdovers» إلى دفعه إلى قمة القائمة، خاصة بعد فوزه المتتالي بجائزة أفضل ممثل في جولدن جلوب وجوائز اختيار النقاد، بالإضافة إلى التأثير الذي آثاره خطاب قبوله الساحر والصادق في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب على سباق الأوسكار لصالحه.

وذكر التقرير، أن تجاهل بول جياماتي السابق لجائزة الأوسكار عن فيلم «Sideways»، قد يضمن له هذا العام ليس فقط بترشيحه للجائزة، بل بفوز محتمل.

توقعات بترشيح ليوناردو دي كابريو وبرادلي كوبر لـ أوسكار أفضل ممثل.. ولكنهما ليسا الأقرب للجائزة

يدخل أيضا كولمان دومينجو، بدوره الرئيسي في فيلم «Rustin»، في المحادثة، ومن المحتمل أن يحصل على أول ترشيح لجائزة الأوسكار، خاصة بعد ترشيحه لأفضل ممثل في حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة، وعلى الرغم من أداء ليوناردو دي كابريو جدير بالثناء في فيلم «Killers of the Flower Moon»، إلا أن شريكته في البطولة، ليلي جلادستون، تحظى بمزيد من الاهتمام هذا الموسم.

وفي الوقت نفسه، يعد جيفري رايت أيضًا مرشحًا محتملًا لدوره في فيلم «American Fiction»، والذي اكتسب زخمًا من خلال ترشيحات متعددة والفوز بجائزة الجمهور في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، كما تلقى أداء برادلي كوبر في فيلم «Maestro» إشادة من النقاد، لكنه لا يشير إلى أنه قد يكون المرشح الأوفر حظًا في هذه الفئة.