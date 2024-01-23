اليوم.. إعلان أسماء المرشحين لجوائز أوسكار 2024

ساعات قليلة تفصل عشاق السينما حول العالم، عن الإعلان عن المرشحين لجوائز أوسكار في نسختها الـ96، ستعلن الممثلة زازي بيتز والممثل جاك كويد عن أسماء المرشحين في 23 فئة جوائز، على الهواء مباشرة، في برنامج «Good Morning America»، في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم، من مسرح «صامويل جولدوين» بأكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز أوسكار الـ96، في 10 مارس 2024، على مسرح «دولبي» الشهير في لوس أنجلوس، ويقوم جيمي كيميل بتقديم الحفل هذا العام، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

توقعات بتصدر «Barbie» و«Oppenheimer» ترشيحات أوسكار الـ96

وقبل كشف الستار بشكل نهائي عن أسماء المرشحين، ترتفع التوقعات حول عدد الترشيحات التي قد يحققها كل فيلم، حيث يرى البعض أن فيلمي «Barbie» و«Oppenheimer» سيحصدان أكبر عدد من ترشيحات الجوائز، وهناك عدد من الأفلام المتوقع ترشيحها لأكثر من جائزة، منها «Killers of the Flower Moon» و«The Holdovers».