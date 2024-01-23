رئيس ليبيريا يتعرض لوعكة صحية مفاجئة.. كيف انتهت؟ (فيديو)

وقع حادث صحي عارض لرئيس ليبيريا الجديد، جوزيف بواكاي صاحب الـ79 عاما، أثناء حفل تنصيبه رئيسا للبلد الواقع أقصى غرب قارة إفريقيا، وسط تدخل مساعديه لإنقاذه.

الرئيس كاد يغمي عليه

بحسب وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، فقّد الرئيس المنتخب النطق، صباح الاثنين وكاد يغمي عليه على منصة الخطاب، ما اضطر رجال الأمن لإبعاده عن المنصة التي كان يتحدث عليها لمدة 30 دقيقة، لكن تم إنهاء الحفلة بشكل مفاجئ، ويرتدي الزي التقليدي الليبري، وبعدها بدأ في الاضطراب أثناء الحديث.

عدم استطاعته إكمال الخطاب

ولم يستطع الرئيس إكمال الخطاب، على الرغم من محاولتين منه، وبعدها كاد يغمى عليه، ثم تدخل الأمن لإنعاشه، في الوقت الذي أوضحت تقارير في صحف محلية، أن الرئيس عانى من الإرهاق الحراري.

كيف فاز في الانتخابات؟

وأدى رئيس ليبيريا، بواكاي، اليمن الدستوري، باعتباره أكبر رئيس في البلاد سنا على مدار التاريخ، في حفل كان في مبنى الكابيتول مقر البرلمان في عاصمة البلد الإفريقي مونروفيا، وقد تغلب في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر 2023 على نجم كرة القدم السابق جورج ويا في انتخابات الإعادة بفارق ضئيل للغاية.

ثالث رئيس منتخب في تاريخ البلاد

وأصبح بواكاي، ثالث رئيس منتخب في البلاد منذ نهاية الحروب الأهلية عام 2003، وتستمر الولاية 6 سنوات في البلاد، وكان بواكاي نائب رئيس سابق في الفترة من 2006 حتى 2018.