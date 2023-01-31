13 معلومة عن جورج ويا رئيس ليبيريا بعد اعتزامه الترشح لولاية ثانية

يسعى الرئيس الليبيري الحالي، ونجم كرة القدم الدولي السابق، جورج ويا، للفوز برئاسة ليبيريا، لولاية ثانية في أكتوبر المقبل، بعد أن فاز بالمنصب للمرة الأولى في انتخابات 2017ز

ووصل «جورج ويا» إلى السلطة في عام 2018 بعد فوزه في انتخابات أكتوبر 2017 ، مستفيدًا من مكانته المميزة التي اكتسبها بعد أن أصبح أول أفريقي يفوز بأرقى جائزة فردية في كرة القدم، وهي الكرة الذهبية، في عام 1995.

معلومات عن نجم كرة القدم الدولي السابق جورج ويا

1- فاز نجم كرة القدم السابق جورج ويا برئاسة ليبيريا في 2017.

2- يبلغ من العمر56 عاما.

3- يعتبر ويا من أفضل اللاعبين الأفارقة في التاريخ.

4- تم تتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم في عام 1995.

5- خاض الانتخابات الرئاسية، في ليبيريا عام 2005، ووصل فيها إلى جولة الإعادة أمام إلين جونسون سيرليف ولكنه خسرها وبفارق كبير.

6- خسر مجددا انتخابات عام 2011 التي خاضها نائبا للمرشح وينستون توبمان.

7- فاز بمقعد في مجلس الشيوخ الليبيري عام 2014.

8- شارك في اللعب في كبريات الفرق العالمية مثل إي سي ميلان وتشيلسي وموناكو وباريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا ومانشستر سيتي.

9- ينتمي ويا إلى عرق كرو في الجنوب الشرقي الذي يعد من أكثر المناطق تعاسة في البلاد.

10- يعتبر ملهما للآلاف من الشباب الليبيرين وتعتبر حياته قصة كفاح للخروج من بوتقة الفقر في أزقة مونروفيا العاصمة إلى عالم الشهرة الدولية.

يعتبر ويا ملهما للآلاف من الشباب الليبيرين

11- ورغم دعم قطاع كبير من الشباب وحتى زعماء الحرب الأهلية في ليبيريا تعرض وايا للهزيمة في انتخابات عام 2005.

12- سافر ويا إلى الخارج في نهاية أكتوبر الماضي، لحضور سلسلة من التجمعات السياسية في العديد من البلدان ولمشاهدة ابنه لاعب كرة القدم وهو يمثل الولايات المتحدة في كأس العالم في قطر.

13- ولا تزال تتعافى ليبيريا من الحروب الأهلية المتتالية بين عامي 1989 و 2003 التي أودت بحياة نحو 250 ألف شخص.