«صحة مطروح» تطلق قافلة طبية مجانية في قريتي الجراولة وعويشة النائيتين

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية بقرية الجراولة ومنطقة عويشة التابعة النائية شرق مدينة مرسى مطروح، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن القافلة الطبية، الكشف والعلاج في التخصصات الطبية المختلفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر إحتياجًا.

قافلة تخدم سكان المناطق النائية الصحراوية

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن القافلة الطبية يجرى تنفيذها تحت اشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية، علي مدار يومى الأربعاء والخميس 24 و25 يناير الجارى لخدمة أهالي مطروح من سكان الصحراء في المناطق النائية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أن القافلة الطبية تضم العديد من التخصصات منها علاج أمراض الأطفال، وأمراض الباطنة، الجراحة، والأسنان، وأمراض النساء، بالإضافة إلى تنفيذ التثقيف الصحى، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، إضافة الي تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالاضافة لتنفيذ جانب من الندوات التوعوية الصحية وعمل استطلاع أراء بعض المواطنين متلقي الخدمة تجاه الخدمات المقدمة لهم.

قوافل طبية بالمجان

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن هذه القوافل الطبية بالمجان التي تستهدف المناطق الصحراوية في الصحراء الغربية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وفق تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.