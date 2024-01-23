محافظ «بنك إسرائيل» يحذر حكومته من الحرب على الحدود اللبنانية

أعلن محافظ «بنك إسرائيل»، أمير يارون، أن من المتوقع أن تصل نفقات الحرب على قطاع غزة، إلى 255 مليار شيكل أي ما يعادل 67.6 مليار دولار.

وقال خلال كلمته أمام اللجنة المالية البرلمانية بالكنيست، إن دولة الاحتلال تخسر مدخولات من الضرائب بقيمة 40 مليار شيكل، مع توقعات بأن عام 2025، من المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 5%، هذا ما جاء من خلال سيناريو التوقعات الذي يشير إلى تراجع العمليات القتالية «الحرب على غزة» خلال الربع الأول من 2024.

توقعات بنمو صفري

ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد إسرائيل نموا صفريا خلال العام الجاري، إذ إن من المتوقع صدور بيانات بحلول الشهر المقبل، بالزيادة الطبيعية للسكان، وفيما كانت تشير بيانات بنك إسرائيل إلى نمو الاقتصاد في 2024 عند مستوى 3.4%، وهي ذات توقعات صندوق النقد، فإن توقعات ما بعد الحرب تشير إلى نمو عند 0.4% خلال العام الجاري، ومع نمو السكان فمن المتوقع أن يصبح نموًا صفريًا.

ريبة بسبب الأحداث على الحدود اللبنانية

وقال يارون، إنه رغم التوقعات المالية باستمرار اعتدال التضخم الآن، يوجد حول ذلك الكثير من «الريبة» وفقا لقوله، في إشارة إلى الأحداث التى تحيط بإسرائيل، سواء في غزة أو على الحدود الشمالية مع لبنان، متابعا أن مخاطر التضخم مرتبطة بسوق السكن، وسط تدفق النازحين من الإسرائيليين، فيما أشار إلى احتمالات موجة غلاء في قطاع الزراعة، ما سينعكس على سوق الغذاء.

وأشار محافظ بنك إسرائيل إلى أن «التجارة العالمية حاليا، تعد أقل من المتوسط، ما يؤثر على إسرائيل، فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل بسبب ما يجري في البحر الأحمر».