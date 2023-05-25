ممثل الحزب المصري الديموقراطي يطالب بإصدار قانون موحد للتعليم

قال عمرو مصطفى ممثل حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، إنَّ قضية التعليم هي قضية شائكة بالفعل، معقبًا هي ليست قضية اجتماعية فقط بل سياسية واقتصادية أيضا.

لجنة التعليم بالحوار الوطني

وتابع ممثل حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، خلال كلمته بلجنة التعليم بالحوار الوطني أنَّ التعليم هو الطريق الصحيح للخروج من الأزمات ويجب أن يكون مفضل عن أي شيء آخر.

وأكّد ممثل حزب المصري الديموقراطي أنَّ التعليم الجيد هو حق لكل مواطن المصري، و الدولة ملتزمة بتقديمه مجانًا، مؤكّدًا أهمية وجود نظام تعليمي واحد في مصر ويكون نافذًا في كل المؤسسات التعليمية ويظهر المساواة مع الجميع.

قانون موحد للتعليم

وأشار ممثل حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، إلى أنَّ أزمة الانتماء سببها عدم وجود نظام تعليمي جيد، مطالبًا بضرورة اصدار قانون موحد للتعليم.