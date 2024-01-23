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فيلم أبو نسب يحقق 40 مليون جنيه في دور العرض

كتب:

بسمة شطا
06:02 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
فيلم أبو نسب

فيلم أبو نسب

كشف الفنان محمد إمام عن تحقيق فيلم أبو نسب 40 مليون جنيه في دور العرض السينمائية بمصر، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

محمد إمام يحقق 40 مليون جنيه 

وكتب الفنان محمد إمام: «الحمدلله أبو نسب 40 مليون إيرادات في مصر شكراً لكل واحد دفع تذكرة ودخل السينما في وسط الامتحانات والجو البرد وتسريب الأفلام والظروف اللي بيمر بها الوطن العربي».

وتابع الفنان محمد إمام: «حبكم للسينما دافع أن الواحد يموت نفسه علشان يبسطكم.. شكراً من كل قلبي».

يذكر أن فيلم أبو نسب يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم محمد إمام وماجد الكدواني وياسمين صبري ومحمد لطفي ووفاء عامر وعلاء مرسي وهالة فاخر وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

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بقلم بسمة شطا