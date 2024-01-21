محمد محمود عن الزعيم عادل إمام: قيمة لن تعوض.. ويتمتع بتاريخ فني كبير

أعلن المخرج رامي إمام، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس، عن اتجاه الزعيم عادل إمام للتفرغ للحياة الأسرية مما اعتبره البعض اعتزالا عن الفن، مما أثار حزن الكثير من محبيه، لارتباطهم به.

عادل إمام قيمة فنية لن تعوض

وأوضح الفنان محمد محمود في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خبر اعتزال الزعيم عادل إمام، كان بمثابة الصدمة لأنه قيمة فنية لن تُعوض، مشددًا على أنه يتمتع بتاريخ فني كبير سواء بالسينما أو الدراما أو المسرح، لافتًا إلى أنه مازال يتعلم منه ولن يتم الاكتفاء من فنه، ولكن قراره بالاعتزال قدر ولابد من تقبله.

آخر أعمال الزعيم عادل إمام

وكان آخر أعمال الزعيم عادل إمام، مسلسل «فالنتينو» والذي شارك به فى الموسم الرمضاني 2020 وشارك خلاله عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، هدي المفتي، طارق الابياري، وآخرين من اخراج رامي إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.