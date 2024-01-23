وظائف شاغرة في بنك مصر.. تفاصيل الشروط المطلوبة وطريقة التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن» حاجته لموظفين في وظيفة IT، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات مناسبة لهم تتوافق مع احتياجات العمل في فروع البنك المختلفة.

أوضح البنك تفاصيل الوظائف المطلوبة للعمل في وظيفة IT، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة والمسؤوليات الخاصة بها، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات، علوم الكمبيوتر، الهندسة، التجارة، نظم المعلومات الإدارية.

- يشترط الحصول على شهادة فنية في مجال العمل مثل (MCSE، CCNA، CEH…الخ).

- يفضل الحصول على شهادات تدقيق احترافية مثل (CISA, CRISC, CISSP, ISO..إلخ).

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة فنية لمدة تتراوح من 3 إلى 8 سنوات في مجالات البرمجة باستخدام أي من لغات البرمجة.

- أن يكون لديه خبرة في تنفيذ أطر الامتثال لتكنولوجيا المعلومات، مثل معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع.

- إدارة أمن المعلومات مثل اختبار الاختراق الداخلي، وإدارة الثغرات الأمنية، وتقييم المخاطر باستخدام أمن التطبيقات (تكوين الأمان، سير العمل، أجهزة الصراف الآلي، البرامج الوسيطة….إلخ).

- أن يكون لديه مهارة قوية في التحليل وحل المشاكلات ممتازة ومهارات التعامل مع الآخرين.

- أن يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية (التحدث والكتابة).

- القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق.

- القدرة على التعلم والتكيف مع التقنيات واللوائح الجديدة.

مسؤوليات الوظائف

- تقييم مخاطر تكنولوجيا المعلومات من خلال تقييم التأثير والاحتمالية لفئات المخاطر الرئيسية (مخاطر الامتثال، ومخاطر القوانين واللوائح، ومخاطر الاستراتيجية، ومخاطر الائتمان، ومخاطر الاحتيال، ومخاطر السوق، ومخاطر التكنولوجيا، ومخاطر الأمن السيبراني، ومخاطر السمعة).

- تقييم فعالية وكفاءة تصميم الضوابط المنفذة للتخفيف من تلك المخاطر.

- تطوير وتنفيذ إجراءات التدقيق لضمان الاختبار السليم للضوابط.

- إعداد ورقة عمل خلال مهمة تدقيق تكنولوجيا المعلومات.

- تقييم واختبار ضوابط تكنولوجيا المعلومات لتحديد نقاط الضعف أو أوجه القصور.

- إعداد وتقديم تقارير التدقيق بالأخلاق المهنية.

- تخطيط وتنفيذ مشاريع التدقيق وتقديم توصيات لتحسين عمليات وإجراءات تكنولوجيا المعلومات.

- الحفاظ على المعرفة بمخاطر واتجاهات تكنولوجيا المعلومات الناشئة لضمان بقاء إجراءات وعمليات التدقيق محدثة.

- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية لفريق تدقيق تكنولوجيا المعلومات.

- أن يكون لديه خبرة لقيادة الفريق وتحفيزهم.

- القيادة والإشراف على فريق من مراجعي تكنولوجيا المعلومات لضمان الانتهاء في الوقت المناسب وبشكل فعال لمشاريع التدقيق.

- تطبيق تحليل البيانات بطريقة مناسبة لتحقيق أهداف التدقيق.

- الإبداع مع التركيز على تطوير حلول جديدة ومبتكرة.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بببنك مصر على موقع التوظيف الشهير لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية.