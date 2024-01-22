وظائف شاغرة بإحدى شركات التكنولوجيا بالتعاون مع «الشباب والرياضة»

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر، ومبادرة توظيف مصر، عن وظائف جديدة بمزايا عديدة، في مجموعة «ساتا للتكنولوجيا».

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية، أنها استطاعت من خلال بروتوكول تعاون، توفير وظائف وفرص عمل متنوعة بشركة مجموعة ساتا للتكنولوجيا، بمرتبات مغرية ومزايا عديدة.

تعيينات بشركة مجموعة ساتا للتكنولوجيا

وتستعرض «الوطن»، وظائف وفرص عمل وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مجموعة ساتا للتكنولوجيا، كما يلي:

- 2 موظف Php Laravel Developer.

- موظف Full Stack Team Leader

مكان العمل: مدينه نصر

متطلبات الوظيفة:

• مؤهل عال

• الحد الأقصى للسن 40 سنة

• لا تقل سنين الخبرة عن 3 سنين في كل وظيفة

• جيد في اللغة الإنجليزية

• يفضل قرب السكن

المميزات والحقوق:

• رواتب مجزيه علي حسب سنين الخبرة

• خط + زيادة بعد 3 شهور

• الشيفت: 9 ساعات + ساعة بريك

• عدد 2 يوم إجازة

• تأمينات طبيه واجتماعية

اختتمت الوزارة، بالإشارة إلى أنه للتقديم على الوظائف السابقة، يمكن ملء الاستمارة عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).