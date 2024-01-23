«الطفولة والأمومة» يشارك بجناح في معرض الكتاب 2024

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، والتي تنطلق في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حرص المجلس على بناء وعي شخصية الطفل

وصرحت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو من أكبر المعارض في الشرق الأوسط وأن مشاركة المجلس في هذا المحفل يأتي في إطار الحرص الدائم على بناء وعي وشخصية الطفل، مؤكدة أهمية تعزيز القراءة وأهميتها في تنشئة الأطفال وتحفيزهم على الاطلاع والإبداع فضلاً عن الإسهام في جعل الطفل عضوًا فاعلًا مواكب للتطورات والتغييرات وبناء شخص واع بما يساهم فى تشكيل الهوية المصرية للطفل.

المجلس يساهم بالعديد من الفعاليات خلال فترة المعرض

وأضافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيساهم بالعديد من الأنشطة والفاعليات المتنوعة خلال فترة معرض الكتاب 2024، فضلا عن تنظيم ندوات توعية للأهالي والأسر، لتعريفهم بالدور المجتمعي للتصدي للعنف ضد الأطفال وآليات حماية الطفل التي يوفرها المجلس، وتمكين الفتيات ومناهضة كافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كزواج الأطفال وختان الإناث وعمل الطفل، والتوعية بالأنشطة الخاصة بمبادرة دوّي التي ينفذها المجلس تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، كما سيتم تنفيذ بعض الأنشطة الترفيهية للأطفال كالرسم والتلوين.