سفيرة أمريكا الجديدة بالقاهرة: سعيدة بالعمل في مصر قلب العروبة النابض

دشنت السفيرة الأمريكية الجديدة في القاهرة، عملها من خلال فيديو لها عبر الصفحة الرسمية، تعلن فيه سعادتها بتولي منصبها الجديد، وسط التحديات الصعبة في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت هيرو مصطفى غارغ، السفيرة الأمريكية الجديدة لدى جمهورية مصر العربية، في الفيديو المنشور مساء اليوم الثلاثاء: «يسعدني أنا أكون في القاهرة، في بناء شراكة مع الحكومة والشعب المصري، ولقد ولدت في العراق، وانتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع عائلتي في سن مبكرة، وأنا أول سفيرة أمريكية في مصر من المنطقة».

وواصلت السفيرة الجديدة: «خلال مسيرتي المهنية في وزارة الخارجية والبيت الأبيض، ركزت على العمل المشترك بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا والهند، وشخصيا، لا استطيع أن أفكر في أي مكان أفضل، أن أكون فيه الآن أكثر من مصر قلب العروبة النابض».

الوصول في وقت صعب

واستطردت السفيرة: «أعلم أني وصلت إلى المنطقة في وقت صعب، لكن الصراع الحالي في غزة، أظهر مرة أخرى مدى ريادة مصر ودورها الذي لا غنى عنه في الجهود المبذولة للمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في الشرق الأوسط، وإن الولايات المتحدة ملتزمة بسيادة مصر، وأمنها وكذلك التوصل إلى سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط مبني على حل الدولتين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي».

شجاعة قادة مصر

واستطردت: «إن الشجاعة والقناعة التي أبداها قادة مصر قبل 45 عاما، بإعطاء الأولوية للسلام على الصراع ورفع مستوى التفاهم المشترك على العنف والاستثمار في الرخاء بدلا من الصراع، يمكن بل ينبعي أن يكون بمثابة مصدر إلهام لمهمتنا المشتركة المتمثلة في استعادة السلام والاستقرار في المنطقة».

تعزيز الشراكة بين البلدين

وقالت السفيرة: «أولوياتي تعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية بين الشعبين، وأن توسيع شراكتنا القوية ضرورية للتغلب على الصراع الإقليمي الحالي، كما أنها ستتضمن أننا معا سنتصدى لتحدياتنا المشتركة الأوسع نطاقا، بما في ذلك آثار تغير المناخ وأزمة الأمن الغذائي العالمي، وإلزام أنفسنا بأعلى معايير حقوق الإنسان على كل المستويات، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام لمصر وتسخير الإمكانات الكاملة لجميع شرائح المجتع وخاصة المرأة والشباب».

العمل على مسار مزدهر

واختتمت حديثها قائلة: «إنني أتطلع لاكتشاف الثقافة والتاريخ والتقاليد الغنية في أم الدنيا، وفي رحلاتي المقبلة في جميع أنحاء مصر في السنوات المقبلة، أتطلع إلى مقابلة الكثير منكم، ولا استطيع الانتظار لبدء العمل، معا أرسم مسار مزدهر ومفعم بالأمل للمضي قدما لبلدينا».