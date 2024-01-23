سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية في ذروة نوة الغطاس (فيديو)

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة لدقائق معدودة على مناطق متفرقة، تزامنا مع ذروة نوة الغطاس الحالية، ومن المتوقع أن يتواصل سقوط الأمطار مع الساعات المتقدمة من مساء اليوم نتيجة للسحب الكثيفة.

وقال اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن رجال الصرف الصحي تعاملوا مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة لدقائق معدودة في مناطق غرب ووسط والجمرك وشرق والمنتزه على فترات متباعدة.

حالة الطوارئ في الإسكندرية

وأضاف رئيس الشركة لـ«الوطن»، أنه جرى التعامل بشكل سريع مع الأمطار في ظل رفع درجة الإستعداد بالشركة منذ يوم أمس الاثنين وحتى اعتدال الطقس نتيجة لحالة الاضطراب الجوي في الإسكندرية خلال تلك الأيام.

من جهته شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، العمل وفقا لدرجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع نوة الغطاس الحالية، والأمطار متفاوتة الشدة.

وأكد المحافظ في بيان مساء اليوم، أنه جرى التنبيه على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة.