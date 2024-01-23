رئيس مدينة مطوبس يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة».. مجمعات خدمية ورصف طرق

تفقد اللواء دكتور حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى «برمبال، ومعدية مهدي، والسخاينة، وخليج قبلي»، وذلك بحضور عمر الزعيقي، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى و«حياة كريمة»، وصلاح بدر، رئيس قرية برمبال، وعدد من القيادات التنفيذية.

مشروعات «حياة كريمة»

وتفقد «الهيدبي»، المجمعات الخدمية، والمركز الطبي، ومكتب البريد، والوحدة المحلية الإدارية، والشهر العقاري، ونقطة شرطة برمبال، كما قام بالمرور والمتابعة لأعمال الرصف بقرية معدية مهدي التابعة للوحدة المحلية لقرية برمبال ومتابعة الشركة المنفذة لأعمال الرصف بمشروعات «حياة كريمة»، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقام «الهيدبي»، أيضاً بالمرور علي أعمال الرصف بقرية برمبال من قبل الشركة المنفذة لمشروعات الرصف، والوقوف علي مدي جاهزيتها، وتيسير عمل الشركة من قبل الوحدة المحلية، ثم توجه إلى مقر الوحدة المحلية لقرية برمبال لمتابعة سير العمل بالوحدة، ومتابعة انتظام العاملين، وحُسن أداء العمل، مشدداً على ضرورة اتقان العمل، وسرعة إنجاز المهام المطلوبة على أكمل وجه للتيسير على المواطنين، وإزالة كافة المعوقات.

واطمأن «الهيدبي»، على حالة النظافة العامة بقرية برمبال، وكلّف رئيس القرية بمتابعة أعمال النظافة اليومية بشوارع القرية الرئيسية والفرعية والطرق بصفة مستمرة، لظهور القرية بالمظهر الجمالي، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد «الهيدبي»، استمرار المرور والمتابعة الميدانية لكافة المشروعات الخدمية التي تُقام على أرض مركز ومدينة مطوبس، والتواصل الدائم والمستمر مع المواطنين.