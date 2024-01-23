أستاذ مناعة: اللبن مضر لعظام البالغين

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، إن أخطر ما يؤثر سلبا على صحة العظام هو عدم الحركة، لافتة إلى أنه كلما زادت الحركة، تزيد كثافة العظام ويزيد ترسب الكالسيوم.

اللبن يضر بعظام البالغين

وأوضحت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «قلة الحركة تسبب في تقليل كثافة العظام، وعدم ترسب الكالسيوم، وبالتالي لا يصبح الجهاز العظمي قويا».

وأضافت: «هناك الكثير من العادات الصحية والأطعمة تؤثر على صحة العظام، ومنها هناك عادة خاطئة عن أن شرب اللبن يقوي العظام، لكن هذا الأمر على غير الحقيقة، فاللبن يضر بعظام البالغين، والسبب، إنه يعمل على زيادة الحموضة على المستوى القلوي، ما يجعل الجسم يزوب العظم الموجودة فى العظم، حتى يحدث توازن بين القلوية والحموضة في الجسم، لكن بالنسبة للأطفال الصغار اللبن مفيد لعظامهم».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023. وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.