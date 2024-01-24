«الإصلاح الزراعي» بالشرقية تطرح البيض بأسعار مخفضة للجمهور

يبحث المواطنون عن أرخص أسعار طبق البيض الأبيض والأحمر وأماكنها في محافظة الشرقية، ويمكن شراء طبق البيض بأقل الأسعار مقارنة بسعره في المحلات التجارية.

تستعرض بوابة الوطن خلال سطور التقرير التالية أرخص أسعار لطبق البيض بالشرقية وأماكنها:

أوضح محمد نصر مسؤول المخازن بمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الشرقية، أن الإصلاح الزراعي يعرض أرخص أسعار طبق البيض الأبيض والأحمر بمنافذه الموزعة على مستوى المحافظة معلنا عن الأسعار كالتالي:

أرخص سعر لطبق البيض بالشرقية:

طبق بيض أبيض 136 جنيها.

طبق بيض أحمر 136 جنيها.

وكشف مسؤول المخازن عن انخفاض سعر طبق البيض في منافذ الإصلاح الزراعي، عن نظيره في المحال التجارية، بالإضافة إلى باقي أسعار السلع الغذائية بكافة المنافذ التابعة للإصلاح في الزقازيق خلف مديرية الزراعة، وفاقوس، والحسينية، وعدد من مدن المحافظة.