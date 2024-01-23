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استشاري صحة نفسية يوضح معنى وساوس سب المقدسات وكيفية التعامل معها (فيديو)

كتب:

أحمد العانوسي
09:03 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي

الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي

قال الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، إن مريض الوسواس إذا نطق بالسب، فلا حرج عليه بسبب عدم تمكنه من ضبط ذاته.

وأوضح مستشار الصحة النفسية، خلال لقائه ببرنامج «لعلهم يفقهون»، مع الشيخ خالد الجندي، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن مريض الفصام لديه فكرة هو مطمئن تمامًا إلى صحتها، ورغم توافر الأدلة المنافية لفكره، إلا أنه مطمئن لفكرته، وهذا عكس مريض الوسواس القهري، حيث إن الوسواس القهري، عبارة عن فكرة يعلم المريض تمامًا عدم منطقيتها، إلا أنه لا يستطيع التخلص منها، لذا مريض الوسواس القهري، يعيش ألمًا نفسيًا أصعب من مريض الفصام.

وأضاف أن التقليل من معاناة مريض الوسواس القهري أو غيره من الأمراض النفسية، يزيد من حدتها، ويمكن التأكيد على أن مريض الوسواس القهري لديه سيل من الأفكار اللامتناهية.

وأشار إلى أن الوسواس القهري مقاومته تزيد من حدته، لذا يجب أن يكون هناك برنامج علاجي مُحكم لهذا المريض.

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