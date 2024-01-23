كيف ردت «المقاومة» على اقتراح إسرائيلي بمغادرة «السنوار» لقطاع غزة؟

رفضت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اقتراحًا إسرائيليًا بوقف اطلاق النار لمدة شهرين مقابل بعض الشروط التي طالبت بها دولة الاحتلال، ومنها متطلبات تخص قادة المقاومة في قطاع غزة، ولا سيما يحيي السنوار ورفاقه.

دولة الاحتلال قدمت اقتراحًا بوقف اطلاق النار لمدة شهرين

ونقلت «روسيا اليوم» تصريحات مسؤول مصري بارز لوكالة أشيتودوبرس أن دولة الاحتلال قدمت اقتراحًا بوقف اطلاق النار لمدة شهرين، تفرج خلاله المقاومة عن المحتجزين في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطنيين في سجون الاحتلال.

اقتراحات إسرائيلية بمغادرة قادة المقاومة لقطاع غزة

واقترحت دولة الاحتلال، أن يغادر قادة المقاومة قطاع غزة، وأن يتم السماح ليحيى السنوار وغيره من كبار القادة في غزة، بالانتقال إلى بلدان أخرى.

وأكد المسؤول المصري، أن حماس رفضت الاقتراح الإسرائيلي، وأنها رفضت مغادرة قادة المقاومة قطاع غزة وتطالب بوقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح أي رهينة أخرى، وطالبت المقاومة بانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة، والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.