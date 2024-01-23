«صحة كفر الشيخ»: تشغيل العيادات المسائية خفف الضغط في الفترات الصباحية

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أنّ هناك متابعة يومية لمتابعة انتظام عمل العيادات المسائية بكافة المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تخفيف الضغط في الفترات الصباحية

وذكر «شقوير»، لـ«الوطن»، أنّ العيادات المسائية تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين منذ تشغيلها خلال الأيام الماضية، لافتاً أنّ تشغيل العيادات المسائية ساعد على تخفيف الضغط فى الفترات الصباحية بالعيادات الصباحية من جهة، كما أعطى فرصة للمواطن في الكشف المسائي والاطمئنان على صحته من جهة أخرى.

وأوضح «شقوير»، أنّ العيادات المسائية بالمستشفيات تفتح أبوابها أمام المواطنين من الساعة 2 إلى 8 مساءً، ولمدة 6 ساعات، أما العيادات المسائية بالوحدات الصحية فتفتح أبوابها من الساعة 2 إلى 6 مساءً، ولمدة 4 ساعات، وذلك طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية، داعياً المواطنين إلى التردد على العيادات المسائية للاستفادة بكافة الخدمات الطبية التي تُقدمها العيادات المسائية.

تشغيل 112 عيادة مسائية بالمستشفيات والوحدات الصحية بكفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ المنظومة الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تطورت وجرى تشغيل 112 عيادة مسائية بالمستشفيات والوحدات الصحية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، لتقديم الخدمات الصحية على مدار اليوم، والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.