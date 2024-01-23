إمام مسجد السيدة نفيسة: إلقاء السلام سنة ورده فرض

فسر الدكتور محمد طه، إمام مسجد السيدة نفيسة، قول الله سبحانه وتعالى: «وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا».

وقال إمام مسجد السيدة نفيسة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «الله سبحانه وتعالى يقول لنا إذا سلم عليكم أحد بتحية الإسلام السلام عليكم، فحيوا بأفضل منها وهى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو ردها بقول وعليكم السلام».

إلقاء السلام سنة ورده فرض

وأوضح: «إلقاء السلام سنة ورده فرض، فأذا رددت بما ردت عليك فهذه مماثلة، وإذا زدت فالزيادة هنا مندوبة، وتزيد فيها الحسنات»، مستشهدا بحديث سيدنا النبي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فردَّ عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (عشرة) (أي عشر حسنات) ثم جاء رجل آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه، فجلس، فقال: (عشرون) (أي عشرون حسنة) ثم جاء آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فردَّ عليه، فجلس، فقال: (ثلاثون) (أي ثلاثون حسنة). [أبو داود والترمذي].

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.