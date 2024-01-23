منافسة شرسة على فئة أفضل ممثل للفوز بجائزة الأوسكار هذا العام

أعلنت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة المنظمة لحفل توزيع جوائز أوسكار، اليوم، قوائم الشخصيات والأفلام المرشحين للفوز بجوائزها، في الفئات المختلفة بنسختها الـ96، المقرر إقامتها في العاشر من مارس المُقبل.

وهذا العام يتنافس على فئة أفضل ممثل، كيليان مورفي عن oppenheimer وبرادلي كوبر عن فيلمه Maestro، وكولمان دومينجو عن فيلم Rustin، وبول جياماتي عن فيلم The Holdovers، وجيفري رايت عن فيلم American Fiction.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار 10 مارس، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس بالولايات المُتحدة، ويعتبر «أوبنهايمر»، من أكثر الأفلام التي ترشحت في الفئات المُختلفة هذا العام، حيث ترشح الفيلم لـ13 جائزة دفعة واحدة في هذه النسخة.