إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاءت الحملة بإشراف المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبحضور عبود الصيفي، وهاني الجميل، ومحسن عبد اللطيف، نواب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، ومحمد توفيق، رئيس قرية إسحاقة، ومحسن غنيم، رئيس قرية الشمارقة، وإبراهيم علي، رئيس قرية المرابعين، وحضور فني الإدارة الهندسية، ومندوب حماية الأراضي، والجمعية الزراعية بكل قرية.

إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية

وتمكنت الحملة من إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة قدرها 6 قراريط، وذلك بنطاق قرى «إسحاقة، والشمارقة، والمرابعين»، وجرى إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض، وتسليم الأرض لجهة الولاية، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

استمرار المتابعة على مدار اليوم

ووجّه المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن جميع التعديات بقرى مركز كفر الشيخ، مع استمرار المتابعة على مدار اليوم لضبط أي تعديات جديدة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.